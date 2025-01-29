Son dakika | 2025 askerlik yerleri belli oldu! İşte askerlik sorgulama ekranı

29 Ocak 2025 10:30 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 10:44

Son dakika haberi: On binlerce kişinin merakla beklediği şubat celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden ilan edildi. İşte detaylar...

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Son dakika haberine göre on binlerce kişinin merakla beklediği şubat celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden ilan edildi. İşte detaylar...

MSB DUYURDU

2025 Şubat celbi sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nce duyuruldu.

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ERİŞİME AÇILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 29 Ocak 2025 Cuma günü erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şubat/Mart ve Nisan 2025 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

www.turkiye.gov.tr sayfasındaki ''Kurumlar'' başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.

"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/ Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) - 06 Şubat 2025

Er (2'inci Grup) - 06 Mart 2025

Er (3'üncü Grup) - 03 Nisan 2025