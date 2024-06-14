Son dakika! Akdeniz açıklarında deprem! Gökova 3.0'la sallandı

14 Haziran 2024 17:06 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:13

Girit Adası açıklarında deprem oldu! Akdeniz sallandı

Girit Adası açıklarında deprem oldu! Akdeniz sallandı

Marmaris'te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

Marmaris'te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika haberleri... Akdeniz ve Ege'de hafif büyüklükte sarsıntılar meydana gelmeye davam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre; Akdeniz açıklarında Muğla'ya bağlı Gökova'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bölgede hissedilen depremde can ya da mal kaybı olmadı.