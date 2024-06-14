Son dakika! Akdeniz açıklarında deprem! Gökova 3.0'la sallandı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
14 Haziran 2024 17:06 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:13
Son dakika haberleri... Akdeniz açıklarında Muğla'ya bağlı Gökova'da 3.0'la büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede hissedilen depremde can ya da mal kaybı olmadı.
Son dakika haberleri... Akdeniz ve Ege'de hafif büyüklükte sarsıntılar meydana gelmeye davam ediyor.
Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre; Akdeniz açıklarında Muğla'ya bağlı Gökova'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bölgede hissedilen depremde can ya da mal kaybı olmadı.
Kaynak: tgrthaber.com