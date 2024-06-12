Marmaris'te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

12 Haziran 2024 22:33 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 22:35

Marmaris açıklarında, Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, deprem 12 Haziran 2024 tarihinde, saat 22:19'da gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssü, Marmaris'e 74.76 km uzaklıkta olup, 35.96083 N enlem ve 28.03583 E boylamında yer aldı.

Depremin 44.4 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Henüz deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı bildirilmedi.