Marmaris'te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
12 Haziran 2024 22:33 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 22:35
Marmaris'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'de 74.76 km açıkta gerçekleşen deprem, 44.4 km derinlikte hissedildi. Saat 22:19'da yaşanan sarsıntı paniğe yol açtı.
Marmaris açıklarında, Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, deprem 12 Haziran 2024 tarihinde, saat 22:19'da gerçekleşti.
Sarsıntının merkez üssü, Marmaris'e 74.76 km uzaklıkta olup, 35.96083 N enlem ve 28.03583 E boylamında yer aldı.
Depremin 44.4 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Henüz deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı bildirilmedi.
Kaynak: TGRT Haber