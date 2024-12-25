Son dakika | AFAD duyurdu: Malatya gece saatlerinde sallandı

25 Aralık 2024 03:05 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 03:09

Son dakika haberine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem oldu. AFAD gece saatlerinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. İşte depremle ilgili tüm detaylar...