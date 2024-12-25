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Son dakika | AFAD duyurdu: Malatya gece saatlerinde sallandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
25 Aralık 2024 03:05 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 03:09
Son dakika | AFAD duyurdu: Malatya gece saatlerinde sallandı

Son dakika haberine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem oldu. AFAD gece saatlerinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. İşte depremle ilgili tüm detaylar...

Türkiye​'de peş peşe deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD​'tan alınan bilgiye göre Malatya​'da deprem​ meydana geldi.

Merkez üssü Battalgazi​ ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.3 olarak açıklandı.

Saat 02.49 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 10.99 olarak kaydedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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