Son dakika | AFAD duyurdu: Malatya gece saatlerinde sallandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
25 Aralık 2024 03:05 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 03:09
Son dakika haberine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem oldu. AFAD gece saatlerinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. İşte depremle ilgili tüm detaylar...
Türkiye'de peş peşe deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD'tan alınan bilgiye göre Malatya'da deprem meydana geldi.
Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.3 olarak açıklandı.
Saat 02.49 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 10.99 olarak kaydedildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr