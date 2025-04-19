Son dakika | Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi: Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayşe Barım, beklenmedik bir sağlık sorunu yaşaması üzerine hastaneye sevk edildi. Barım'a yapılan tetkikler sonucunda beyin anevrizması tanısı konulduğu belirtildi...

Son dakika haberine göre, Gezi Parkı eylemlerini organize eden isimlerden biri olduğu iddiasıyla Silivri'de tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, hastaneye kaldırıldı.

Ayşe Barım, hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmeye yardım" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Barım’ın, olaylar sırasında sanatçılarla aktif iletişim halinde olduğu öne sürülmüştü.

"SANATÇILARI EYLEME YÖNLENDİRDİ" İDDİASI

Soruşturma kapsamında firari sanık Memet Ali Alabora’nın, Gezi Parkı’nda sanatçılar aracılığıyla bildiri yayımlanmasına yönelik bir görüşme yaptığı belirtilmiş, Barım’ın da bu süreçte sanatçıları eylemlere yönlendirdiği iddia edilmişti. Menajerlik şirketi ID Danışmanlık’ın kurucularından olan Ayşe Barım hakkında, dizi ve sinema sektöründe tekelleşme iddialarıyla ilgili de bir başka soruşturma açılmıştı. Barım’ın sektörde belirli oyunculara yer açarken, kendisine karşı çıkan isimleri piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülüyor.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ayşe Barım'a yapılan tetkikler sonucunda beyin anevrizması tanısı konulduğu belirtildi. Barım’ın avukatı da Ayşe Barım’ın birçok sağlık sorunu yaşadığını mahkemeye bildirmişti.