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Son dakika | Bakan Aşkın Bak duyurdu: Seyahatsever projesi için başvurular başladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Temmuz 2024 10:51 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:59
Son dakika | Bakan Aşkın Bak duyurdu: Seyahatsever projesi için başvurular başladı

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milyonlarca genci ilgilendiren bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını açıkladı.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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