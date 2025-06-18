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 | Baran Aksoy

Türkiye'den kritik hamle! Bakan Güler, İran sınırında

Son dakika haber: İsrail ve İran arasında 6 gündür devam eden saldırıların ardından Türkiye'den kritik bir hamle geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, İran sınırındaki askeri birliklerde inceleme ve denetleme için Van’a gitti.

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Türkiye'den kritik hamle! Bakan Güler, İran sınırında
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 11:53

İsrail ve İran arasında devam eden saldırılarla birlikte Van'ın İran'a açılan Kapıköy Sınır Kapısı'nda hareketlilik sürüyor. İran'da özellikle Tahran ve Tebriz'de yaşanan saldırılar nedeniyle halk daha güvenli bölgelere yöneliyor.

SINIRDAKİ HAREKETLİLİK 7/24 TAKİP EDİLİYOR

İran'a 295 kilometrelik sınırı bulunan Van'da sınır hattı da güvenlik güçleri tarafından gece gündüz termal kamera ile izleniyor. Sınır hattında tüm bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'den kritik bir hamle geldi.

Türkiye'den kritik hamle! Bakan Güler, İran sınırında

BAKAN GÜLER VE KOMUTANLAR, İRAN SINIRINDA...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetlemek üzere Van'ın Başkale ilçesine hareket etti.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Güler ve komutanlar İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacak.

Türkiye'den kritik hamle! Bakan Güler, İran sınırında

(Fotoğraflar: Arşiv)

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