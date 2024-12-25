Son dakika | Bakan Tunç açıkladı: Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı

25 Aralık 2024 14:42 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:44

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Balıkesir'de dün mermi üretimi yapan bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili soruşturma kapsamında 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Balıkesir'de tır ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret eden Bakan Tunç, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

BALIKESİR'DEKİ KAZAYA ADLİ SORUŞTURMA

"Çocuklarımızın tedavileri devam ediyor. Yaralanan 26 öğrencimizden 5'inin yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. 21 öğrencimizin durumu iyi, serviste biraz önce ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Doktorlardan bilgi aldık. İki de yetişkin yaralı var. Onların da tedavisi devam ediyor. Adli soruşturma başlamış durumda. Kusuru olanlarla ilgili cumhuriyet savcılarımız gerekeni yapacaktır."

MÜHİMMAT FABRİKASINDA PATLAMAYA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "11 vatandaşımız vefat etti, 8 de yaralımız var. Birisinin tedavisi devam ediyor, onun da durumu iyi. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Patlamanın ardından devletimizin tüm kurumu harekete geçti. Hem adli hem idari soruşturmalar başlatıldı. Kolluk güçleriyle beraber delillerin toplanması için çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası tayin edilen 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelerinin sürdüğünü ve ifadelerin alındığını söyleyen Tunç, "Bilirkişi heyetinin incelemeleri neticesinde rapor hazırlanacak. Patlamanın nedeni, buna neden olan kişi ya da kişiler varsa tahkikatın sonucunda belli olacak. Bu kapsamda 10 gözaltı söz konusu şu anda. Patlamada sorumluluğu olan 10 kişiyle ilgili gözaltı süreci devam ediyor. Asıl kusurlu kişiler bilirkişi raporundan sonra ortaya çıkacak. İş yeri kayıtları, kamera kayıtlarına el konuldu. İncelemeler neticesinde kazanın sebebi ve sorumlularıyla ilgili bir sonuca varılacaktır" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Aynı iş yerinde 10 yıl önce de benzer bir patlama yaşanmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"İş yerinin önceki durumu, önceki kazanın sebebi, tüm bunlar detaylı şekilde incelenecek. Şundan kimsenin şüphesi olmasın, burada canlarımız gitti, gencecik insanlar. Çok üzülüyoruz. Bundan sonra bu tür kazaların olmaması, bu konuda caydırıcı önlemlerin alınmasıyla ilgili yapılması gereken ne varsa yapılması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız kazanın tüm ayrıntılarıyla incelemesi yönünde talimat verdi. Geçmişteki kazayla ilgili soruşturmanın akıbetini de cumhuriyet savcılarımız inceleyecek. Bu iş yerinin oradaki sorumlularıyla ilgili, iş güvenliğini almakla ilgili, fabrikayla ilgili işlemleri inceleyecekler. Hep beraber bu süreci takip edeceğiz."