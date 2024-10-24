Son dakika | TUSAŞ terör saldırısı: Bakan Yerlikaya açıkladı! Teröristlerden birinin kimliği belli oldu

24 Ekim 2024 12:17 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 12:53

Son dakika haberi: Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 vatandaşımız yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren biri kadın, diğeri erkek 2 terörist ise etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, erkek teröristin kimliğinin tespit edildiğini duyurdu. İşte hain saldırının ardından yaşanan son dakika gelişmeleri...

TUSAŞ'ta tüyleri diken diken eden anlar yeniden gündem oldu!

TUSAŞ'ta tüyleri diken diken eden anlar yeniden gündem oldu!

Dünya TUSAŞ'a terör saldırısını konuştu! Dış basın hain planı 'son dakika' olarak böyle servis etti

Dünya TUSAŞ'a terör saldırısını konuştu! Dış basın hain planı 'son dakika' olarak böyle servis etti

Son dakika haberine göre Ankara’da yer alan savunma sanayiimizin önemli kurumlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) tesisleri, hain teröristlerin hedefi oldu. Ağır silahlar kuşanarak önce bindikleri taksinin şoförü Murat Arslan'ı öldüren, biri kadın iki terörist, TUSAŞ​ önünde düzenledikleri terör saldırısı ile 5 vatandaşımızı şehit ederken, 22 kişiyi ise yaraladı. Teröristler kahraman Türk polisi tarafından etkisiz hale getirilirken, şehitlerin haberi ise milyonların yüreğini dağladı. İşte hain saldırı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

TUSAŞ’a yönelik hain terör saldırısında şehit olan 5 kişinin isimleri belli oldu. Saldırıda TUSAŞ Makine Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canmaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve teröristlerin gasp ettiği taksi şoförü Murat Arslan’ın şehit olduğu açıklandı.

ERKEK TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

TUSAŞ'a saldıran teröristin kimliği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK​ terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz! Aziz Milletimizi sindiremez!"

SAĞLIK BAKANLIĞI YARALILARIN DURUMUNU AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı, terör saldırısında yaralanan 22 vatandaştan 8'inin taburcu edildiğini 14 yaralının ise tedavisinin devam ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8’i taburcu edildi. 14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz.