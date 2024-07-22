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Son dakika... Başıboş sokak hayvanları düzenlemesinde yeni gelişme! Ötanazi kelimesi çıkarılıyor

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 17:32 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:35
Son dakika... Başıboş sokak hayvanları düzenlemesinde yeni gelişme! Ötanazi kelimesi çıkarılıyor

Son dakika... Ak Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre Başıboş sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinden 'ötanazi' kelimesi çıkarılıyor, “Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9 Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır” hükmü ekleniyor.

Son dakika... Ak Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre Başıboş sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinden 'ötanazi' kelimesi çıkarılıyor, “Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9 Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır” hükmü ekleniyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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