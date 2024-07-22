Son dakika... Başıboş sokak hayvanları düzenlemesinde yeni gelişme! Ötanazi kelimesi çıkarılıyor
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 17:32 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:35
Son dakika... Ak Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre Başıboş sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinden 'ötanazi' kelimesi çıkarılıyor, “Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9 Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır” hükmü ekleniyor.
Son dakika... Ak Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre Başıboş sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinden 'ötanazi' kelimesi çıkarılıyor, “Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9 Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır” hükmü ekleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com