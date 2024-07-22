Niğde'de dehşet anları kamerada! Yine başıboş köpek saldırısı: Biri dudağımdan diğeri kolumdan tuttu

22 Temmuz 2024 14:27 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:33

Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Talihsiz genç hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Talihsiz genç hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Başıboş sokak köpeklerinin dehşet saçtığı son yer Niğde oldu.

Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde bakım personeli olarak çalışan Meryem Birol, iş yerinden çıkıp evine gittiği esnada kavşakta 2 köpeği tarafından saldırıya uğradı.

ÇOK SAYIDA YERİNDEN YARALANDI

Etraftakilerin yardımı ile köpeklerin elinden kurtulan; sol kolu, sol bacağı, ağız ve burun kenarı köpekler tarafından ısırılan Meryem Birol ilk olarak Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Meryem Birol Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

"KAÇACAK YER BULAMADIM"

Hastanede tedavisi devam eden Meryem Birol yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı;

"İşten çıkıp evime gitmek üzereyken 2 köpek saldırdı. Kaçacak yer bulamadım, biri dudağımdan tuttu, biri kolumdan yerde sürüklediler.

'Yardım edin' diye bağırdım ancak kimse gelmedi. Orada bir iş yeri var, biri elinde demirle geldi, vurdu ama köpekler bırakmadı yine.

"ENFEKSİYONDAN BACAĞIM KESİLSE KİM BAKAR BANA?"

Bacaklarım ve kolum oyuk şimdi. İlk olarak Altınhisar Hastanesi'ne gittim oradan buraya sevk ettiler.

Burada da sanki yorgan diker gibi benim o etleri diktiler.

Kolum uyuşuk, dudağımdaki damar kopmuş. İlla ölmemiz mi gerekiyor?

Ben korkuyorum, tek başına yaşayan biriyim, işe gidip geliyorum. Ben bu korkuyu gerçekten nasıl atacağımı bilmiyorum. Gözümü kapatacağım zaman iki tane köpeğin üstüme geldiğini görüyorum.

Köpekler sahipli, şikayetçiyim. İlla ki ölmemiz mi gerek? Benim hiç kimsem yok.

Tek başına yaşayan biriyim. Enfeksiyondan bacağım kesilse kim bakar bana?"