Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e anahtar teslim töreninde sert eleştiri! 'Deprem turistliği dışında ne yaptınız?'

30 Kasım 2024 15:40 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 17:22

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta 155 bin 000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni’nde konuştu. Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Erdoğan, muhalefeti de sert bir dille eleştirdi. CHP lideri Özgür Özel'e yüklenen Erdoğan, "Deprem turistliği dışında ne yaptınız? Sayın Özel Ankara'da siyasetçilik oynayacağına eser siyaseti nasıl yapılırmış gel de gör. Bizi kendinizle karıştırmayın" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre deprem​ konutları sahiplerine teslim ediliyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan​, 155 bin Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 155 bininci konutun kurasını yaptıklarını söyleyerek "Ana muhalefet liderinin hükümetimizi insafsızca eleştirmesinin kime ne faydası var? Sayın Özel deprem konutları 10 yılda bitmez diyor.

"155 BİNİNCİ KONUTUMUZUN KURASINI ÇEKİYORUZ"

Buradan kendisine soruyorum Sayın Özel? Siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir, afet konutlarını bitirmek için çalışanların emeğini hiçe saymak sana ne kazandıracak? 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız? Biz bugün Maraş'ta söz verdiğimiz üzere 155 bininci konutumuzun kurasını çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Bugün bir kez daha ilçeleri ve mahalleleri ile tüm Kahramanmaraş’a, Kahramanmaraşlı kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum. Yiğitlik ve asaletin ruh bulduğu, bereketli topraklarıyla, medeniyetlere beşiklik eden, destanlar şehri Kahramanmaraş’ımızdayız. Siz edelerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Maraş’a geldiğimiz andan itibaren bizleri yine samimiyetle bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Birazdan Kahramanmaraş’ın il kongresini gerçekleştireceğiz.

İnşallah orada da teşkilatımızda olan ahdimizi ve kavlimizi yenileyeceğiz. Ama kongremizden önce hem sizlere bir teşekkür edelim dedik hem de yapımı tamamlanan deprem konutlarımızın açılışını yapalım istedik.

Coşkularınızdan, heyecanlarınızdan, sevdalarınızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na güvendiğiniz için, inandığınız için, bize sahip çıktığınız için, sizlere teşekkür ediyorum.

"MARAŞLI KARDEŞLERİMİZE MAHCUP OLMAYACAĞIZ"

31 Mart’ta Maraşlı kardeşlerim, bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonuyla, yola devam dedi. İlk günden beri bizi yalnız bırakmayan Kahramanmaraş​, 31 Mart’ta yine bize olan desteğini esirgemedi. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim Kahramanmaraş’la aramızdaki dayanışmayı daim eylesin. Siz bize nasıl destek olduysanız, biz de sizin için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle Maraş’a ve Maraşlı kardeşlerimize mahcup olmayacağız.

KAHRAMANMARAŞ'A DEV SPOR KOMPLEKSİ

Sizlere bir müjde vermek istiyorum. Muhteşem bir yatırımı şehre kazandırıyoruz. 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadın merkezinde olduğu bir spor kompleksi inşa edeceğiz. 125 bin metrekarelik alandaki projede olimpik havuzdan spor salonuna kadar her şey olacak. Hem uluslararası müsabakalar yapılacak, hem geleceğin sporcularını yetiştireceğiz.