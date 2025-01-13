Son dakika | Datça'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

13 Ocak 2025 19:26 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 19:59

Son dakika verilerine göre Akdeniz'in Datça açıklarında deprem meydana geldi. Hafif şiddetli son depreme ilişkin verileri Kandilli Rasathanesi duyurdu.

Muğla​'nın Datça​ ilçesi açıklarında saat 19:09’da yaklaşık 8 kilometre derinliğinde, Gökova Körfezi merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre bölgelerde hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.