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Son dakika | Datça'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ocak 2025 19:26 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 19:59
Son dakika | Datça&#039;da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Son dakika verilerine göre Akdeniz'in Datça açıklarında deprem meydana geldi. Hafif şiddetli son depreme ilişkin verileri Kandilli Rasathanesi duyurdu.

Muğla​'nın Datça​ ilçesi açıklarında saat 19:09’da yaklaşık 8 kilometre derinliğinde, Gökova Körfezi merkezli 3.1 büyüklüğünde bir  deprem meydana geldi. Deprem, çevre bölgelerde hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Son dakika | Datça'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
depremdatçamuğlagökova körfezi

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