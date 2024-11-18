Son dakika | DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları gözaltına alındı

18 Kasım 2024 15:36 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 15:53

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; Esenyurt Dem Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı sonrası DEM Parti'den açıklama geldi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında; Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ın gözaltına alındığı bildirildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ın gözaltına alınmasında sonra DEM Parti'nin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sabah erken saatlerde Esenyurt ilçe binamız herhangi bir bildirim yapılmadan kapısı kırılarak arama yapılmıştır. Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda devam edecektir"

Son dakika​ haberinin detayları gelecek...