Son dakika | Elazığ'da bir maden ocağında patlama iddiası! Bakanlıktan açıklama geldi
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ocak 2025 16:25 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 17:33
Son dakika haberi: Elazığ’da bir maden ocağında patlama meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 2 işçinin göçükte kaldığı iddia edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iddialara açıklık getirdi.
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldiği iddia edildi. İlk belirlemelere göre 2 işçi göçükte kaldığı öne sürüldü. Ayrıca çevrede büyük paniğin oluştuğu da söylendi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı patlamaya ilişkin bilgi verdi. Bakanlık söz konusu iddiaları yalanladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı