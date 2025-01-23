Son dakika | Elazığ'da bir maden ocağında patlama iddiası! Bakanlıktan açıklama geldi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Ocak 2025 16:25 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 17:33

Son dakika haberi: Elazığ’da bir maden ocağında patlama meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 2 işçinin göçükte kaldığı iddia edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iddialara açıklık getirdi.