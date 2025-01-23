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Son dakika | Elazığ'da bir maden ocağında patlama iddiası! Bakanlıktan açıklama geldi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ocak 2025 16:25 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 17:33
Son dakika | Elazığ&#039;da bir maden ocağında patlama iddiası! Bakanlıktan açıklama geldi

Son dakika haberi: Elazığ’da bir maden ocağında patlama meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 2 işçinin göçükte kaldığı iddia edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iddialara açıklık getirdi.

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında patlama​ meydana geldiği iddia edildi. İlk belirlemelere göre 2 işçi​ göçükte kaldığı öne sürüldü. Ayrıca çevrede büyük paniğin oluştuğu da söylendi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı patlamaya ilişkin bilgi verdi. Bakanlık söz konusu iddiaları yalanladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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