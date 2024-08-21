Son dakika! Elazığ'da deprem oldu, Kandilli'den ilk veriler geldi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
21 Ağustos 2024 05:24 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 05:26
Son dakika haberine göre, Elazığ'da sabah saatlerinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye peş peşe sallanmaya devam ediyor. Bu kez Elazığ'da deprem oldu.
Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, merkez üssü Palu ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 05.15 sularında yaşanan depremin derinliği ise, 5 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: TGRT Haber