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Son dakika | Gümüşhane'de deprem! Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
25 Temmuz 2024 14:34 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 14:53
Son dakika | Gümüşhane&#039;de deprem! Kandilli Rasathanesi&#039;nden son dakika açıklaması

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin detaylı bilgileri paylaştı...

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.17’de kayda alınan depremin 4.3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

GÜMÜŞHANE DEPREM BÖLGESİ Mİ?

AFAD’ın açıkladığı riskli bölgelere göre Gümüşhane üçüncü derece riskli iller arasında yer alıyor. Kuzey Anadolu fay hattında yer alan Gümüşhane'deki fay zonlarının büyük bir deprem üretmesi beklenmiyor.

Deprem açısından birinci derece riskli iller ise AFAD verilerine göre şu şekilde: İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

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Kaynak: tgrthaber.com
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