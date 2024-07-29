Son dakika | Hatay'da deprem! Kandilli son verileri duyurdu

29 Temmuz 2024 11:11 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:17

Hatay'ın Belen ilçesinde saat 10.59 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ötençay mevkiinde gerçekleşen deprem, yerin 7.1 kilometre derinliğinde kaydedildi.

ANTAKYA'DA DEPREM

Öte yandan, Hatay’ın Antakya ilçesinde dün akşam saatlerinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD Deprem Dairesi’nden alınan bilgilere göre, deprem 10.1 km derinlikte gerçekleşti. Deprem, çevre illerde de hissedildi ve uzun bir aradan sonra meydana gelen bu sarsıntı bölge halkında endişeye yol açtı.

Deprem sonrasında yetkililer, herhangi bir can kaybı ya da ciddi maddi hasar bildirilmediğini belirtti. Ancak, vatandaşlar arasında kısa süreli bir panik yaşandı.