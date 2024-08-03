Son dakika | Hatay'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 22:48 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 23:32
Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden geçilen son bilgiye göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu sefer depremin adresi Hatay oldu.
Son dakika haberine göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem meydana geldi. 3.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem, yerin 12 kilometre derinlikte kaydedildi.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Haberin ayrıntıları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com