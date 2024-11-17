Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Hatay'da korkutan deprem: AFAD ilk verileri duyurdu

Son dakika | Hatay'da korkutan deprem: AFAD ilk verileri duyurdu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
17 Kasım 2024 14:46 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 14:58
Son dakika | Hatay&#039;da korkutan deprem: AFAD ilk verileri duyurdu

Son dakika haberi: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı vatandaşları korkuttu.

Son dakika haberine göre Hatay​'ın Samandağ​ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. AFAD​ depremin derinliğini 9.33 kilometre olarak paylaştı. 

Yaşanan sarsıntının ardından herhangi bir olumsuz ihbar kaydedilmedi. 

AKDENİZ DE SALLANDI 

Öte yandan Akdeniz​ açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamada saat 10.55'te meydana gelen depremin derinliği 4 kilometre olarak kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com
depremhataysamandağafaddeprem büyüklüğü

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...