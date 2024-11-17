Son dakika | Hatay'da korkutan deprem: AFAD ilk verileri duyurdu

17 Kasım 2024 14:46 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 14:58

Son dakika haberi: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı vatandaşları korkuttu.

Son dakika haberine göre Hatay​'ın Samandağ​ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. AFAD​ depremin derinliğini 9.33 kilometre olarak paylaştı.

Yaşanan sarsıntının ardından herhangi bir olumsuz ihbar kaydedilmedi.

AKDENİZ DE SALLANDI

Öte yandan Akdeniz​ açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamada saat 10.55'te meydana gelen depremin derinliği 4 kilometre olarak kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.