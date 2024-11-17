Son dakika | Hatay'da korkutan deprem: AFAD ilk verileri duyurdu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
17 Kasım 2024 14:46 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 14:58
Son dakika haberi: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı vatandaşları korkuttu.
Son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 9.33 kilometre olarak paylaştı.
Yaşanan sarsıntının ardından herhangi bir olumsuz ihbar kaydedilmedi.
AKDENİZ DE SALLANDI
Öte yandan Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamada saat 10.55'te meydana gelen depremin derinliği 4 kilometre olarak kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.
Kaynak: Tgrthaber.com