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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 kişi ve 14 kuruluşun mal varlığını dondurdu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 00:18 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 00:40
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 kişi ve 14 kuruluşun mal varlığını dondurdu

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı terör iltisaklı kişi ve kuruluşlar için mal varlığını dondurma kararı aldı. Resmi Gazete'de karar ilan edildi. İşte liste...

Hazine ve Maliye Bakanlığı​, 6415 sayılı  Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında,  terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 14 tüzel kişi ve kuruluş ile toplam 30 kişinin Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulmasına karar verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, malvarlığı dondurulanlar arasında 7 PKK/KCK, 22 DEAŞ/El Kaide üyesi ve 1 FETÖ bağlantılı kişi bulunuyor.

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 kişi ve 14 kuruluşun mal varlığını dondurdu - 1. Resim

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 kişi ve 14 kuruluşun mal varlığını dondurdu - 2. Resim

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 kişi ve 14 kuruluşun mal varlığını dondurdu - 3. Resim

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 kişi ve 14 kuruluşun mal varlığını dondurdu - 4. Resim

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 kişi ve 14 kuruluşun mal varlığını dondurdu - 5. Resim

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 kişi ve 14 kuruluşun mal varlığını dondurdu - 6. Resim

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 kişi ve 14 kuruluşun mal varlığını dondurdu - 7. Resim

Kararın, 48 saat içerisinde Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nin onayına sunulacağı ve mahkeme kararlarına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebileceği belirtildi. İlgili kişiler, malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin kararı kaldırmak için başvuru yapabilecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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