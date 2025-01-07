Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 kişi ve 14 kuruluşun mal varlığını dondurdu

07 Ocak 2025 00:18 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 00:40

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı terör iltisaklı kişi ve kuruluşlar için mal varlığını dondurma kararı aldı. Resmi Gazete'de karar ilan edildi. İşte liste...

Cem Küçük ve Fatih Atik en düşük emekli maaşı için rakam verdi! Masadaki rakam açıklandı

Cem Küçük ve Fatih Atik en düşük emekli maaşı için rakam verdi! Masadaki rakam açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı​, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 14 tüzel kişi ve kuruluş ile toplam 30 kişinin Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulmasına karar verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, malvarlığı dondurulanlar arasında 7 PKK/KCK, 22 DEAŞ/El Kaide üyesi ve 1 FETÖ bağlantılı kişi bulunuyor.

Kararın, 48 saat içerisinde Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nin onayına sunulacağı ve mahkeme kararlarına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebileceği belirtildi. İlgili kişiler, malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin kararı kaldırmak için başvuru yapabilecek.