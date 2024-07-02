SON DAKİKA I Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda devir teslim

02 Temmuz 2024 12:55 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 13:02

Son dakika haberi... Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum atandı. Bakanlıkta devir teslim töreni gerçekleştiriliyor.

Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarından satır başlıkları:

Bugünlere kadar geldi. şerefli görevimi yerine getirmeye çalıştım. Vicdanen çok müsterihim.

Giderken başınızın dik olması çok önemli.

Yapmış olduğum hizmetlerden vicdanım rahat. Sayın Kurum'un görevi daha iyi yapacağından eminim.

Benim yarım bıraktığım işleri kardeşim tamamlayacaktır.

Milletimizden haklarını helal etmesini rica ediyorum. Yine de çağırıldığım zaman yanınızda olmaya, ülkem ve milletim için gayret sarf etmeye özen göstereceğim.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başlıkları:

Bu görevi yeniden bana yeniden veren sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.

Sayın bakanımızı da çok teşekkür ediyorum. Görev aldığım her işte amacım ve hedefim bizi kardeşi gibi bağrına basan milletimize hizmet etmek oldu.

Elimden geleni yapmaya çalıştım. Geçmişte ne yaptıysam gelecekte de yapacağım.

Ülkemiz deprem ülkesi bu acıları bir daha yaşamak istiyorum.

Deprem bölgelerindeki konutları bir an önce teslim etmek için canla başla çalışacağız.

Ayrıntılar geliyor...