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Son dakika! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe: 3 terörist öldürüldü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 May 2024 13:32 - Güncelleme : 20 May 2024 13:33
Son dakika! Irak&#039;ın kuzeyinde PKK&#039;ya darbe: 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi"

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
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