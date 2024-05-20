Son dakika! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe: 3 terörist öldürüldü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 May 2024 13:32 - Güncelleme : 20 May 2024 13:33
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi"
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com