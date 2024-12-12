Son dakika | İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

12 Aralık 2024 14:33 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 15:02

Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da 12 ilçede düzenlenen operasyonda; eylem hazırlığındaki 15 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütlerine yönelik hem yurt içinde hem de yurt dışında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Terör örgütü DEAŞ'a İstanbul'da büyük bir darbe indirildi.

İstanbul'da 12 ilçede DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda; eylem hazırlığındaki 15 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ'A 5 İLDE 'GÜRZ' OPERASYONU!

Öte yandan sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik 5 ilde düzenlenen ‘Gürz-29’ operasyonları kapsamında 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.