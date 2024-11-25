Son dakika | İstanbullular dikkat! Bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 09:19 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 09:48
Son dakika haberi: Metro İstanbul, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün bazı durakların kapatılacağını duyurdu. İşte bugün İstanbul'da kapatılacak olan metro durakları...
Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün bazı hat ve istasyonların kapatılacağı duyuruldu.
KAPALI OLACAK METRO DURAKLARI
Saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.
Kaynak: tgrthaber.com