Son dakika | İstanbullular dikkat! Bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak

25 Kasım 2024 09:19 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 09:48

Son dakika haberi: Metro İstanbul, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün bazı durakların kapatılacağını duyurdu. İşte bugün İstanbul'da kapatılacak olan metro durakları...

Metro İstanbul​'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; İstanbul Valiliği​nin aldığı karar doğrultusunda bugün bazı hat ve istasyonların kapatılacağı duyuruldu.

KAPALI OLACAK METRO DURAKLARI

Saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç​, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.