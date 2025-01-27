Son dakika | İzmir'de deprem! AFAD verileri paylaştı

27 Ocak 2025 18:21 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 18:24

Son dakika haberi: İzmir'in Çeşme açıklarında deprem meydana geldi. Deprem İzmir açıklarında meydana gelirken büyüklüğü ise 3.5 olarak açıklandı.

Son dakika haberine göre, İzmir'in Çeşme açıklarında deprem yaşandı. Deprem Çeşme'den 92 kilometre uzaklıkta denizde meydana geldi. İzmir açıklarındaki deprem kıyı şeridinde de hissedildi.

AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 3.6 olarak açıkladı. Deprem yerin 14.1 kilometre altında gerçekleşti.

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