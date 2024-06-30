İzmir'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

30 Haziran 2024 16:30 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 16:31

Son dakika | İzmir'de doğal gaz patlaması: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika | İzmir'de doğal gaz patlaması: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Orman yangını ve doğal gaz patlamasıyla sarsılan İzmir'de bir de deprem meydana geldi. İzmir açıklarında akşam saatlerine doğru deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kuşadası Körfezi'nde saat 15.50'de 3,5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 7.45 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremle ilgili verileri paylaştı. Depremin merkezini Kuşadası Körfezi olarak duyuran Kandilli, depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 6,8 kilometre olarak bildirdi.