Son dakika | Jetler PKK'lıları inlerinde vurdu: Irak'ta 5 terörist öldürüldü
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar son hızıyla devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler hem havadan hem de karadan düzenlenen saldırılarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan en son açıklamada; Irak’ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAKTA AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ, MUKTEDİRİZ!"
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!"