Son dakika | Jetler PKK'lıları inlerinde vurdu: Irak'ta 5 terörist öldürüldü

03 Aralık 2024 12:09 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 12:09

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

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Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütü PKK​'ya karşı düzenlenen operasyonlar son hızıyla devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler hem havadan hem de karadan düzenlenen saldırılarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan en son açıklamada; Irak’ın kuzeyinde bulunan Metina​ bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAKTA AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ, MUKTEDİRİZ!"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!"