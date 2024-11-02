Son dakika | Kandilli duyurdu: Balıkesir'de deprem oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
02 Kasım 2024 07:22 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 07:25
Son dakika haberine göre, Balıkesir sabah saatlerinde sallandı. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaştı.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, Balıkesir'in Havran ilçesinde deprem meydana geldi.
Saat 04.11 sularında meydana gelen depremin şiddeti 3,5 olarak açıklandı.
Depremin derinliği ise 11.1 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr