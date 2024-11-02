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Son dakika | Kandilli duyurdu: Balıkesir'de deprem oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
02 Kasım 2024 07:22 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 07:25
Son dakika | Kandilli duyurdu: Balıkesir&#039;de deprem oldu

Son dakika haberine göre, Balıkesir sabah saatlerinde sallandı. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaştı.

Türkiye​ beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, Balıkesir​'in Havran ilçesinde deprem​ meydana geldi.

Saat 04.11 sularında meydana gelen depremin şiddeti 3,5 olarak açıklandı.

Depremin derinliği ise 11.1 kilometre olarak kaydedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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