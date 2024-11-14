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Son dakika! Kandilli duyurdu: Denizli'de deprem oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
14 Kasım 2024 01:56 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 01:57
Son dakika! Kandilli duyurdu: Denizli&#039;de deprem oldu

Son dakika haberine göre, Denizli'de gece saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli depreme ilişkin verileri açıkladı.

Türkiye'de artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 01.39 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 7.6 kilometre olarak kaydedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr

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