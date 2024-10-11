Son dakika | Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan yeni açıklama

11 Ekim 2024 14:09 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 15:09

Son dakika haberi: Yüzlerce şubesi bulunan Köfteci Yusuf'ta satılan köfte ve dönerde domuz eti çıktı. Skandal Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Konuya ilişkin Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'ta yeni bir açıklama geldi. İşte detaylar...

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Türkiye günlerdir ünlü bir köfte zincirinde yaşanan domuz eti​ skandalını konuşuyordu... Başta firmanın ismi gizli tutulurken kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı​ o firmanın isminin "Köfteci Yusuf" olduğunu duyurdu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Hem de sadece köftede değil dönerde de domuz etine rastlandığı açıklandı. Köfteci Yusuf, skandalın ardından yaptığı ilk açıklamada suçlamaları reddetti. Köfte Yusuf'tan yapılan tüm açıklamalara rağmen restoranlardan yemek yiyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

YUSUF AKKAŞ'TAN YENİ AÇIKLAMA

Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'ın Türkiye'den kaçtığı öne sürüldü. Yusuf Akkaş'tan konuya ilişkin YouTube'dan bir video yayımladı.

"YABANCI BİR FİRMA OLSAM BU KADAR KOLAY DOKUNAMAZLAR"

Yabancı bir firma olsalardı kendisine bu kadar kolay dokunulmayacağını öne süren Akkaş, "Siyasi ilişkilerim olsa da bu kadar kolay dokunamazlar diye düşünüyorum. Ben çok güçlü olsam buradan numune de alamazlardı. Bir mafya bağlantımızın olması bize pozitif yansır mı? Bu şirket hiç buralara bulaşmadan bir yerlere geldi" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ŞİRKETLERDEN TEKLİF ALDIK"

Bir çok büyük şirketten ortaklık teklifi aldıklarını ama bunları kabul etmediklerini de belirten Yusuf Akkaş "Ben bu şirketin hızla büyüyeceğine inandığım için halka arz etmedim" dedi.

SKANDALIN ARDINDAN KAÇTI MI?

Domuz eti skandalının ardından yurt dışına kaçtığı iddialarına da cevap veren Akkaş "Yüzümde kara bir leke mi var bir yerlere kaçayım" diye konuştu.

İşte Yusuf Akkaş'ın yaptığı yeni açıklama;