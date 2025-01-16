Son dakika | Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında karar
İstanbul Küçükçekmece’de 29 Ağustos 2024'te iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmiş, 51 kişi ise yaralanmıştı. Kazayla ilgili devam eden davadan karar çıktı.
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede; 29 Ağustos 2024'te meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar, bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.
DURUŞMA ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hüseyin Pazarlı, Şafak Yıldız, Muhammet Sertaç Kazıcı ve Niyazi Baştürk'ün tahliyelerine hükmetti. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.