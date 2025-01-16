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Son dakika | Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında karar

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ocak 2025 16:51 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 17:20
Son dakika | Küçükçekmece&#039;deki metrobüs kazasında karar

İstanbul Küçükçekmece’de 29 Ağustos 2024'te iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmiş, 51 kişi ise yaralanmıştı. Kazayla ilgili devam eden davadan karar çıktı.

İstanbul Küçükçekmece​ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede; 29 Ağustos 2024'te meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar, bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Son dakika | Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında karar - 1. Resim

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hüseyin Pazarlı, Şafak Yıldız, Muhammet Sertaç Kazıcı ve Niyazi Baştürk'ün tahliyelerine hükmetti. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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