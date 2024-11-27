Son dakika | Mehmetçik'ten PKK'ya darbe üstüne darbe! Suriye'de 6 terörist öldürüldü

27 Kasım 2024 15:23 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:33

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu. Bugün öldürülen terörist sayısı son operasyonla birlikte 14'e yükseldi.

İngiltere PKK ile bağlantılı 6 kişiyi tutukladı: 'Türk ve Kürt grupları korumak için...'

İngiltere PKK ile bağlantılı 6 kişiyi tutukladı: 'Türk ve Kürt grupları korumak için...'

Yurt içinde ve yurt dışında eli kanlı terör örgütlerine darbe üstüne darbe indiriliyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ardından Suriye​'de de terör örgütü PKK​'ya bir darbe daha indirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Fırat Kalkanı​ ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

"OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK!"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan öğle saatlerinde yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu. Suriye'deki operasyonla birlikte bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e yükseldi.