Son dakika | MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas yetkilileri ile görüştü! Gündemde ateşkes var

13 Ocak 2025 20:15 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 20:22

Son dakika haberi: MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile 'ateşkes' gündemi hakkında görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, müzakerelerde kat edilen mesafe ve gelinen son nokta ele alındı.

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Son dakika haberine: Milli İstihbarat Teşkilatı​ (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İsrail ile HAMAS​ arasında 7 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmaların sonlandırılmasına yönelik müzakereler kapsamında önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Kalın, ateşkes​ müzakerelerindeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün HAMAS Siyasi Büro yetkilileriyle telefon görüşmesi yaptı.

GÜNDEMDE ATEŞKES VAR!

Görüşmede, müzakerelerde kaydedilen ilerleme ve gelinen son durum masaya yatırıldı. Tarafların, ateşkesin sağlanması için gösterilen çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı öğrenildi. Güvenlik kaynakları, görüşmenin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini ve ateşkes için sürdürülen çalışmaların önemine dikkat çekildiğini belirtti.

Çatışmaların başladığı tarihten bu yana devam eden insani krizin sona erdirilmesi ve bölgedeki istikrarın sağlanması adına yürütülen bu müzakereler, uluslararası toplum tarafından yakından takip ediliyor.