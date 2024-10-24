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Son dakika | MİT, PKK hedeflerini böyle imha etti: TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ekim 2024 08:41 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 08:51

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, Ankara’da TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.

MİT tarafından, söz konusu operasyonlarda Suriye​'de ve Irak​'ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.

Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonlarına aralıksız devam edecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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