Son dakika | MİT, PKK hedeflerini böyle imha etti: TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ekim 2024 08:41 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 08:51
Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, Ankara’da TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.
MİT tarafından, söz konusu operasyonlarda Suriye'de ve Irak'ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.
Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonlarına aralıksız devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı