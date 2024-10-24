Son dakika | MİT, PKK hedeflerini böyle imha etti: TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı

24 Ekim 2024 08:41 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 08:51

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, Ankara’da TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.

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Saldırıdan tahliye edilen TUSAŞ çalışanı sözleriyle gururlandırdı: Daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz

Saldırıdan tahliye edilen TUSAŞ çalışanı sözleriyle gururlandırdı: Daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz

Spor camiası TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı için tek yürek oldu! Kınama mesajları peş peşe geldi

Spor camiası TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı için tek yürek oldu! Kınama mesajları peş peşe geldi

MİT tarafından, söz konusu operasyonlarda Suriye​'de ve Irak​'ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.

Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı​ operasyonlarına aralıksız devam edecek.