Son dakika | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Kırmızı listeye bir çizik daha: PKK'nın sözde eyalet sorumlusu Serkan Nazlier öldürüldü

24 Ekim 2024 15:01 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 15:20

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, kırmızı listede yer alan PKK'nın sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu Serkan Amed kod adlı Serkan Nazlier'i etkisiz hale getirdi.

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PKK'lı Serkan Nazlier, Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlanmasında ve bu eylemleri gerçekleştirecek teröristlerin seçilip yönlendirilmesinde sorumluydu.

MİT OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASTI

MİT, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından oluşturulan sözde eyalet yapılanmalarına üst düzey örgüt yöneticilerinin atandığını tespit etti ve bu kişilere yönelik bir çalışma başlattı.

Metropollerdeki saldırıların da planlayıcısı olan Serkan Nazlier, MİT'in öncelikli hedef listesine alındı. Nazlier'in Irak/Hakurk kırsalındaki konumu, yürütülen hassas operasyonlar sonucunda belirlendi ve uygun zaman beklenerek operasyon düzenlendi.

NOKTA OPERASYONLA ÖLDÜRÜLDÜ

MİT, sözde Gever (Hakkari) Eyaleti'nde tüm terörist faaliyetlerden sorumlu olan "Sefkan Amed" kod adlı Serkan Nazlier'i nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.