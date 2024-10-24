Son dakika | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Kırmızı listeye bir çizik daha: PKK'nın sözde eyalet sorumlusu Serkan Nazlier öldürüldü
Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, kırmızı listede yer alan PKK'nın sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu Serkan Amed kod adlı Serkan Nazlier'i etkisiz hale getirdi.
PKK'lı Serkan Nazlier, Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlanmasında ve bu eylemleri gerçekleştirecek teröristlerin seçilip yönlendirilmesinde sorumluydu.
MİT OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASTI
MİT, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından oluşturulan sözde eyalet yapılanmalarına üst düzey örgüt yöneticilerinin atandığını tespit etti ve bu kişilere yönelik bir çalışma başlattı.
Metropollerdeki saldırıların da planlayıcısı olan Serkan Nazlier, MİT'in öncelikli hedef listesine alındı. Nazlier'in Irak/Hakurk kırsalındaki konumu, yürütülen hassas operasyonlar sonucunda belirlendi ve uygun zaman beklenerek operasyon düzenlendi.
NOKTA OPERASYONLA ÖLDÜRÜLDÜ
MİT, sözde Gever (Hakkari) Eyaleti'nde tüm terörist faaliyetlerden sorumlu olan "Sefkan Amed" kod adlı Serkan Nazlier'i nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Serkan Nazlier, 2005 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. 2015'te Hakkâri/Yüksekova-Doski Vadisi'nde güvenlik güçlerine yönelik sabotaj eyleminin baş sorumlularından biriydi. 2019'da Irak'taki sözde Gever Eyaleti'nde bulunan TSK üs bölgesine düzenlenen roketatarlı saldırının planlayıcı ve yönlendiricileri arasında yer aldı