Son dakika | MİT'ten PKK'ya nokta operasyon: Nusrettin Demir Irak'ta öldürüldü

31 Aralık 2024 09:49 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:57

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK Irak/Gare alanı sözde sorumlularından Kurtay Batman kod aldı Nusrettin Demir’i Irak’ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla öldürdü.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya ne zaman çağrı yapacak?

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya ne zaman çağrı yapacak?

MİT, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekat bölgesinde kritik bir operasyona imza attı. Kurtay Batman kod aldı Nusrettin Demir’in 2023 yılından itibaren Irak/Gara'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit eden MİT, operasyon için harekete geçti.

MİT, hedefindeki terörist Demir için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Nusrettin Demir, adım adım takip edildi. MİT'in saha ajanları, terörist Demir'in örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Pençe-Kilit harekat bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte eylem arayışında olduğu bilgisini edindi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

Gara alanında eylem hazırlığında bulunduğu tespit edilen Nusrettin DEMİR ve beraberindeki teröristler Irak/Gara'da nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.