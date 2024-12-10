Son dakika | MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon! Teröristlerin gasp ettiği mühimmatlar yok edildi

10 Aralık 2024 18:42 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 19:03

Son dakika haberi: MİT Suriye Kamışlı'da gerçekleşen operasyonun görüntülerini paylaştı. PKK/YPG'nin Suriye'deki rejimden gasp ettiği mühimmatların tamamı yok edildi. Güvenlik kaynakları tarafından yapılan paylaşımda operasyona ait görüntüler paylaşıldı.

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Son dakika haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye​’nin Kamışlı​ bölgesinde düzenlediği operasyonla, PKK/YPG terör örgütüne ağır darbe vurdu. Güvenlik kaynakları tarafından tarafından yapılan açıklamada, örgütün Esad rejiminden devraldığı füze, ağır silah ve mühimmatları bölgeden kaçırma girişimi engellendi.

MİT’in saha ajanları tarafından yürütülen hassas takip çalışmaları sonucunda, PKK/YPG’nin Esad rejiminden gasp ettiği askeri teçhizatı tırlara yükleyerek başka bir bölgeye taşımaya başladığı tespit edildi. Gece karanlığından faydalanarak hareket eden örgüt mensupları, 12 tır, 2 tank ve mühimmat depolarıyla bölgeden uzaklaşmaya çalışırken MİT’in operasyonuyla durduruldu. Operasyon sırasında örgüte ait mühimmat yüklü tırlar, tanklar ve depolar imha edildi.

ESAD GİZLİ ANLAŞMA YAPTI!

Açıklamada, terör örgütünün Esad rejimiyle yaptığı gizli anlaşmalar sonucunda, rejimin bölgedeki füze, ağır silah ve mühimmatlarının örgütün eline geçtiği belirtildi. Örgütün, gasp ettiği bu askeri teçhizatı Türkiye’ye karşı kullanmayı planladığı ifade edildi.

Operasyonun görüntülerinin de paylaşıldığı açıklama şu şekilde:

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’de meydana gelen gelişmelerden çıkar ve alan sağlamaya çalışan PKK/YPG terör örgütünün, Kamışlı’da Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları, bölgeden kaçırmaya başladığını tespit etti ve süratle harekete geçerek operasyon düzenledi. MİT​, Esad rejiminin son bulması sonrasında saha ajanları vasıtasıyla bölgedeki gelişmeleri hassasiyetle takip ediyordu. Örgütün, Esad rejimiyle yaptığı kirli anlaşmalarla rejimden devraldığı füze, mühimmat, ağır silah ve tanklara el koyduğunu ve kendi depolarına taşımaya başladığı MİT tarafından tespit edildi. Örgüt, gasp ettiği Suriye halkına ait askeri ekipman ve teçhizatı güvenlik güçlerimize karşı kullanmayı planlıyordu.

12 TIR HAVAYA UÇURULDU!