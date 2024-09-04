Son dakika | MSB duyurdu: Piyade Binbaşı Osman Ayan şehit oldu!

04 Eylül 2024 18:47 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 19:53

Son dakika haberi: Pençe 1-2 Harekât bölgesinde görev yapan Binbaşı Osman Ayan, kalp krizi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı ve Bakan Yaşar Güler şehit binbaşı Ayan için taziye mesajı yayımladı...

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Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık, şehit Ayan'ın kalbine yenik düştüğü bilgisine yer verdi.

"KALP KRİZİ ŞÜPHESİ..."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe 1-2 Harekât bölgesinde, 4 Eylül 2024 tarihinde icra edilen intikal faaliyeti esnasında kalp krizi şüphesiyle derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanan kahraman silah arkadaşımız P. Bnb. Osman Ayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit için taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 4 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

ACI HABER VERİLDİ

Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın Yalova'da yaşayan ailesine acı haber verildi. 2 çocuk babası Osman Ayan'ın Yalova Üniversitesi MYO'da öğretim üyesi görevlisi eşi Dr. Nazan Ayan'a acı haber iletildi. Yalova Valiliği, Karamürselbey Eğitim Merkezi Garnizon Komutanlığı, Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İl Sağlık Müdürlüğü'nden oluşan heyet, aileyi evinde ziyaret ederek üzücü haberi paylaştı.

İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

Öte yandan ilk bilgilere göre şehidin cenazesi İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.