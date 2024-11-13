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Son dakika | Muğla'da deprem oldu, Kandilli ilk verileri açıkladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
13 Kasım 2024 07:21 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 07:24
Son dakika | Muğla&#039;da deprem oldu, Kandilli ilk verileri açıkladı

Son dakika haberine göre, Muğla'nın Ula ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin verileri paylaştı.

Artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Muğla sallandı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre merkez üssü Ula ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,2 olarak açıklandı.

Saat 07.11 sularında gerçekleşen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr

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