Son dakika | Narin cinayeti davasında önemli gelişme! Anne Yüksel Güran hakkında beraat talep edildi

06 Şubat 2025 13:05 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 13:27

Son dakika haberi: Narin Güran cinayeti soruşturmasında anne Yüksel Güran'ın avukatı beraat talep etti.

Narin Güran davasında kritik tarih belli oldu! Gözler sanık Nevzat Bahtiyar'da

Narin Güran davasında kritik tarih belli oldu! Gözler sanık Nevzat Bahtiyar'da

Narin Güran'ın annesi ve abisi hakkında yeni gelişme! Avukattan dikkat çeken açıklama

Narin Güran'ın annesi ve abisi hakkında yeni gelişme! Avukattan dikkat çeken açıklama

Son dakika haberine göre Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran'ın avukatı, müvekkili hakkında beraat talep etti.

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşın istinaf yoluna başvurdu.

İlk derece mahkemesinin varsayımlarla mahkumiyet kararı verdiği belirtilen başvuruda, Nevzat Bahtiyar’ın çelişkili ifadelerine dayanılarak hüküm kurulduğu, olayla ilgili basında çıkan gerçek dışı haberlerle kamuoyunun yönlendirildiği ve sanıkların tarafsız bir yargılama süreci geçirmesinin engellendiği ileri sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.