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Son dakika | PKK'ya darbe üstüne darbe: Irak'ta 4 terörist öldürüldü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
22 Kasım 2024 16:41 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 17:03

Son dakika haberi: Eli kanlı terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriliyor. Suriye'de öldürülen 5 teröristin ardından Irak'ta da 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi. Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine darbe üstüne darbe indirilmeye devam ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, öğle saatlerinde Suriye'de 5 PKK​'lı teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu. Bakanlık akşam saatlerinde doğru PKK'ya indirilen bir darbenin daha haberini verdi.

Son dakika | PKK'ya darbe üstüne darbe: Irak'ta 4 terörist öldürüldü - 1. Resim

IRAK​'TA 4 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu​ bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi"

Kaynak: tgrthaber.com
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