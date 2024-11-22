Son dakika | PKK'ya darbe üstüne darbe: Irak'ta 4 terörist öldürüldü
Son dakika haberi: Eli kanlı terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriliyor. Suriye'de öldürülen 5 teröristin ardından Irak'ta da 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi. Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine darbe üstüne darbe indirilmeye devam ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, öğle saatlerinde Suriye'de 5 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu. Bakanlık akşam saatlerinde doğru PKK'ya indirilen bir darbenin daha haberini verdi.
IRAK'TA 4 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi"