Son dakika | TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a soruşturma

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında başlatılan soruşturmaya TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da dahil edildi. Turan, 13 Şubat'taki TÜSİAD genel kurulunda yaptığı açıklamalar nedeniyle ifadeye çağrıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Aras ile Turhan'ın ifadelerinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmeleri için emniyete talimat verildi. Ömer Aras ile Orhan Turhan'ın İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

İLK SORUŞTURMA ÖMER ARAS'A

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında “Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir. Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor” şeklindeki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

TÜSİAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

Bu ifadeler hükümetin tepkisini çekmiş, bunun üzerine dernek bir açıklama daha yayınlayarak tabiri caizse bahse konu eleştirilerin arkasında durmuştu. Açıklamada "Bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada TÜSİAD'ı sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, "TÜSİAD haddini ziyadesiyle aştı. Yönetimin açıklaması sonrası sıraya dizilen muhalif figürlerini dikkate almıyoruz. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacılardır" ifadelerini kullandı.