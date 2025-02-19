Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Son dakika | TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a soruşturma

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında genel kuruldaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Turan ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son dakika | TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a soruşturma
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 16:53

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında başlatılan soruşturmaya TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da dahil edildi. Turan, 13 Şubat'taki TÜSİAD genel kurulunda yaptığı açıklamalar nedeniyle ifadeye çağrıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Aras ile Turhan'ın ifadelerinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmeleri için emniyete talimat verildi. Ömer Aras ile Orhan Turhan'ın İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

İLK SORUŞTURMA ÖMER ARAS'A

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında “Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir. Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor” şeklindeki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

TÜSİAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

Bu ifadeler hükümetin tepkisini çekmiş, bunun üzerine dernek bir açıklama daha yayınlayarak tabiri caizse bahse konu eleştirilerin arkasında durmuştu. Açıklamada "Bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada TÜSİAD'ı sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, "TÜSİAD haddini ziyadesiyle aştı. Yönetimin açıklaması sonrası sıraya dizilen muhalif figürlerini dikkate almıyoruz. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacılardır" ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

ORHAN TURAN NE DEMİŞTİ?
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 13 Şubat'taki toplantısında yaşanan tutuklamalardan ihraç edilen teğmenlere ve Kartalkaya yangınına kadar geniş yelpazede başlıklara ilişkin görüş açıkladı. Hukukun üstünlüğüne vurgu yapan TÜSİAD yöneticileri, enflasyonla mücadelenin maliyetine katlanmanın giderek zorlaştığını kaydetti. Bunun üzerine Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ömer Aras hakkında, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatıldı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert eleştiri! 'Haddini ziyadesiyle aştı'
Müsavat Dervişoğlu'ndan TÜSİAD çıkışı: Söylediklerinden hangisi yanlış?
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.