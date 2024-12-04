Son dakika | Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız oldu

04 Aralık 2024 16:17 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 16:42

Son dakika haberi: İstanbul İl Emniyet Müdürü görevine Zafer Aktaş'ın yerine Selami Yıldız getirildi. Peki Selami Yıldız kimdir? İşte detaylar...

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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın yaş haddini 5 Aralıkta doldurmuştu... Zafer Aktaş'ın yerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız getirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü görevine yerine Selami Yıldız'ın getirilmesinin ardından birçok kişi "Selami Yıldız kimdir?" diye araştırmaya başladı. Peki Selami Yıldız kimdir? İşte detaylar...

SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

1968 yılında gözünü İstanbul'da dünyaya açan Selami Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden 1990 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yapan Selami Yıldız, 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

2017 tarihinde ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yıldız, daha sonrasında ise 2023 yılında Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı.