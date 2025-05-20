Sopa ve yumruklar havada uçuştu... Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 200 kişi birbirine girdi!

Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarında kavga meydana geldi. Sokakta oynayan çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgayı gören çocukların aileleri de bir anda olaya dahil oldu.

200 KİŞİLİK MEYDANA SAVAŞINA DÖNDÜ

Yaklaşık 200 kişi birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu sonlandırıldı.

Kavgada darp sonucu yaralanan Yıldırım Y. (33) ve Bulut Y. (15) olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgada park halindeki bir aracın da camları kırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.