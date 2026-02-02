Sosyal medya ünlüsü Arya Bektaş gözaltında

Kategoriler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp tutuklanan fenomen Mika Can Raun'dan sonra sosyal medya ünlüsü Arya Bektaş da gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.