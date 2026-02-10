Şifreli gruplarla kurye ağı! 7/24 süren uyuşturucu ticaretine ağır darbe: Yüzlerce kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli 14 ilde “Uyuşturucu Madde Ticaretine” yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Eş zamanlı operasyonlarda 305 kişinin yakalandığını duyuruldu. Şüphelilerin yakalanmamak için gizli grup kurduğu ortaya çıktı. Bu gruplar içinde kurye sistemi oluşturdukları belirlendi.

ŞİFRELİ GRUP KURUP KURYE SİSTEMİ KURMUŞLAR

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yaptığımız büyük çaplı operasyonumuz

İstanbul merkezli 14 ilde “Uyuşturucu Madde Ticaretine” yönelik bu sabah Polisimiz tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 305 şüpheliyi yakaladık.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik İstanbul genelinde 5 aydır yapılan çalışmalar sonucunda;

Anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya paylaşım platformunda yapılan çalışmalarda; bu platformda uçtan uca şifreli gruplar kurarak, bu gruplar üzerinden güvene dayalı kurye sistemi ağıyla ya da bireysel olarak uyuşturucu madde arzı yapıldığı,

Uyuşturucu maddeleri özendirici birçok içeriğin bulunduğu,

Aynı uygulama üzerinden uyuşturucu madde ticaretine yönelik özel kişilere ait gruplar oluşturulduğu ve bu kapalı gruplara ancak özel bir davet ya da referansla girilebildiği,

Uyuşturucu madde satıcılarının, bu gruplarda deşifre olmamak amacıyla telefon numaralarını ve kimlik bilgilerini gizleyip siber devriye ekipleri başta olmak üzere polisiye tedbirlere karşı sık sık kullanıcı adlarını değiştirdiği,

Kapalı gruplar içerisinde gizlilik kurallarına çok fazla önem verildiği ve bu yüzden grubu oluşturan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespitinin oldukça zorlaştığı,

Nüfus yoğunluğu ve kullanıcı potansiyeline göre gece-gündüz arz-talep dengesine göre 24 saat uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi.