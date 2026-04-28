Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen okul saldırıları süreci hızlandırdı. Suça sürüklenen ve riskli görülen çocuklara karşı AK Parti yeni bir kanun teklifi hazırlıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Suç işleyen çocuğun ailesine yaptırım yolda! Uzman isim kritik noktaya dikkat çekti: "Dengeyi sağlamak çok önemli" Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından AK Parti, suça sürüklenen ve riskli görülen çocuklara karşı yeni bir kanun teklifi hazırlıyor. Yeni kanun teklifiyle aileler de doğrudan sorumlu tutulacak ve görevini yapmayan ailelere yaptırım uygulanacak. Taslak, bazı ailelerin 16 yaş altındaki çocuklarını kısa sürede cezaevinden çıkarma düşüncesiyle suça ittiğini dikkate alıyor. Çocuğunu suça teşvik eden veya özendiren ailelere, işlenen suçla orantılı cezai yaptırım uygulanması öngörülüyor. Avukat Fesih Delidere, teklifi toplumsal bir ihtiyaç olarak görüyor ve ebeveynlerin çocuklarına yeterli bakım ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin cezalandırılması gerektiğini belirtiyor. Delidere, iyi niyetli ve çocuklarıyla ilgilenen ailelerin bu kapsama alınmaması gerektiğini vurgulayarak, dengenin sağlanmasının önemine değiniyor.

Taslağa göre; aileler de artık doğrudan sorumlu tutulacak, mahkeme kararları denetlenecek, görevini yapmayan aileye yaptırım gelecek hatta çocukları ellerinden alınabilecek.

Bazı ailelerin 16 yaş altındaki çocuklarını, "Kısa sürede cezaevinden çıkar" düşüncesiyle suça ittiği dikkate alındı. Kriminal aile yapılanmalarına neşter vurulacak. Çocuğunu suça teşvik eden veya özendiren ailelere işlenen suçla orantılı cezai yaptırım uygulanacak.

TGRT Haber'e bağlanan Avukat Fesih Delidere, okul saldırıları ve çocuk suçluluğunun önüne geçmek amacıyla hazırlanan yeni yasa teklifine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ARTIK TOPLUMSAL İHTİYAÇ HALİNE GELDİ"

Delidere'nin açıklamaları şu şekilde;

Tabii son olaylardan sonra böyle bir ihtiyaç ortaya çıktı. Özellikle son meydana gelen ve kamuoyunda sıkça tartışılan bu olaydan sonra biz de sosyal medyada ben de bazı tavsiyelerde bulundum. Bu anlamda yapılan çalışmayı ben olumlu buluyorum. Çünkü şu anda bir toplumsal ihtiyaç haline geldi bu durum. Zira bizim kanunumuzda biliyorsunuz çocuklar üçe ayrılmış durumda. 0 -12 yaş çocukların mutlak sorumsuzluğu söz konusu, 12 -15 yaş arasındaki çocukların yaptıkları eylemin sonuçlarını kavrayıp kavramadıklarına göre sorumluluğu söz konusu, 15 -18 yaş arasındaki çocukların da sınırlı olarak ceza indirimi uygulanacak şekilde bir sorumlulukları var.

AİLELERİNE CEZA VERİLEBİLİR Mİ?

Ama ailelerin, ebeveynlerin maalesef ceza sisteminde bir sorumluluğu söz konusu değil. Çünkü bizim ceza yargılama sistemimizde cezaların şahsi prensibi söz konusu. Ama bugün itibariyle artık bu ihtiyaçları karşılamıyor. Toplumda ciddi bir rahatsızlık söz konusu. Mesela bazı ülkeler özellikle Amerika'da ebeveynlerin sorumluluğu ile alakalı ciddi yaptırımlar var.

Çocukların tam cezai ehliyetlerinin olması konusunda bazı suç tipleri konusunda çocuk olarak yargılanmayıp da yetişkinler gibi ceza almasıyla alakalı da bir ara ciddi bir tartışma söz konusuydu. Bence bunun da buraya dahil edilmesi gerekiyor. Çünkü bunun emsalleri var. Şu anda sadece ebeveynlerin genel sorumluluğundan söz edilebiliyor ama cezai sorunu yok.

"YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN EBEVEYNLER CEZA ALMALI"

Benim düşüncem özellikle çocuklarına yeterli bakım ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen ebeveynlere çocukların işlediği suçlarla orantılı olarak bir ceza verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu tip olayların önüne geçmemiz mümkün değil. Yani toplumda da ciddi bir değişim söz konusu. Bizim okula gittiğimiz dönemlerde öğretmenlerimiz bizim için bir ebeveyn gibiydi. Öğrencilerin ebeveynlerine gösterdiği saygı öğretmenlerine gösteriyorlardı. Çocuklar arasında bu kadar olaylar mümkün değildi. Fakat maalesef toplumsal bir değişim söz konusu.

Bizim normal özenli anne babaların çocukları bu suçlara karışmıyorken neden diğer bazı ailelerin çocukları buna karışıyor. Bu anlamda yeterli özeni göstermeyen ailelerin cezalandırılması sorumlu olması bence gerekli olan bir şey. Sınırdan kastımız şu; yani her olayda, her eylemde en ufak bir yanlışta hemen ebeveynlere ceza vermek yerine ebeveynin bakım ve gözetim sınırlarını iyi etmek lazım. Gerekli yükümlülüğü gösteren çocuklarıyla ilgilenen ve bu anlamda çocukların suç işlenmesini gerektirecek hiçbir eylemi olmayan aileleri de bu kapsama almamak lazım. Burada iyi bir ayrım yapmak lazım.

"DENGEYİ SAĞLAMAK LAZIM"

Gerekli yükümlülüğü gösteren çocuklarıyla ilgilenen ve bu anlamda çocukların suç işlenmesini gerektirecek hiçbir eylemi olmayan aileleri de bu kapsama almamak lazım. Burada iyi bir ayrım yapmak lazım. Yani siz ebeveyn olarak tüm görevlerinizi yapıyorsunuz, çocuğunuza iyi bir eğitim veriyorsunuz, ilgileniyorsunuz ama çocuk bir şekilde bir suça karışmışsa artık burada her eylemden ailenin sorumluluğundan ziyade burada her olayı farklı olup değerlendirmek ve bu değerlendirme sonucunda ebeveynlerin sorumluluğuna gitmek lazım. Yoksa öbür türlü suç işleyen herkesin ailesine otomatik ceza vermek de bir sakıncalı bir durum meydana getirir. Bu defa artık herkeste bir güvensizlik meydana gelir. O nedenle bu dengeyi sağlamak lazım. Evet ceza olmalı ama sınırlarını iyi çizmemiz lazım. Her ebeveynin değil sorumsuz olan ebeveynlerin hakkında cezai yoluna gitmek gerekiyor"