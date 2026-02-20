Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesindeki ekipler 15 ilde büyük bir operasyona imza attı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Suç örgütlerine geçit yok! 15 İlde 15 çete çökertildi: 2 milyar TL'lik hesap hareketi Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, 15 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda yaklaşık 2 milyar TL'lik hesap hareketini ortaya çıkardı. Operasyonda 140 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 80'i tutuklandı, 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Suç örgütlerinin yasa dışı bahis, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, tefecilik ve uyuşturucu ticareti gibi suçları işledikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında 4 taşınmaz, 6 araç ve 187 banka hesabına el konuldu.

2 MİLYAR TL'YE YAKIN HESAP HAREKETİ

15 ayrı organize suç örgütüne yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Suç örgütlerinin toplam 1 milyar 886 milyon TL tutarında hesap hareketi tespit edildi. Operasyon kapsamında 140 şüpheli yakalandı.

80 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden 80’i tutuklandı, 49’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine şse devan ediliyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin; Samsun ve Ankara’da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar’da nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işledikleri, Balıkesir ve Kırklareli’de göçmen kaçakçılığı yaptıkları, Şırnak’ta 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu organize şekilde işledikleri, Gaziantep ve Tekirdağ’da ekonomik olarak zor durumda bulunan mağdurların durumundan yararlanarak tefecilik yaptıkları, Konya, Sakarya, Manisa, Ağrı, Aydın ve Düzce’de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri doğrultusunda, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunu örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şüphelilere ait 4 taşınmaz, 6 araç ve 187 banka hesabına el konuldu.