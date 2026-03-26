Türkiye genelinde suç örgütlerini öven ve silahlı paylaşım yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 358 şüpheli yakalandı.

HABERİN ÖZETİ Suç örgütlerine yönelik dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var Türkiye genelinde suç örgütlerini öven ve silahlı paylaşım yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 358 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarıyla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, örgütler arasındaki husumeti sosyal medyaya taşımaya çalıştıkları ve örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları belirlendi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin;

Sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları,

Sosyal medya paylaşımları yaparak örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları,

Suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları ve

Sosyal medya üzerinden örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

SİLAH VE MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah ve mühimmat ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

